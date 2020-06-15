В Белгородской области за прошедшую неделю на пожарах погибло 3 человека
Основными причинами возгораний в жилых помещениях стали несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неосторожное обращение с огнем. Белгородские огнеборцы за прошедшую неделю 10 раз выезжали на тушение пожаров в жилых домах. Троих человек спасти не удалось.
Ночью 14 июня, в селе Вороновка Валуйского городского округа горел частный дом. Сообщение о пожаре поступило от соседей. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания. К сожалению, при разборе обрушившейся кровли сотрудники МЧС под завалами обнаружили погибшего. Его личность еще устанавливается. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Днем в селе Чапельное Волоконовского произошел пожар в жилом доме. Огонь повредил две комнаты, а также кровлю на площади 80 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования.
Ночью 12 июня полностью сгорел жилой дом в селе Круглое Красненского района. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
В региональном МЧС напоминают: при обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».
ИСТОЧНИК KP.RU