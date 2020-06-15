2020-06-15T14:11:48+03:00
Происшествия

В Белгородской области за прошедшую неделю на пожарах погибло 3 человека

Огнеборцы выезжали на тушение жилых домов 10 раз
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Основными причинами возгораний в жилых помещениях стали несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неосторожное обращение с огнем. Белгородские огнеборцы за прошедшую неделю 10 раз выезжали на тушение пожаров в жилых домах. Троих человек спасти не удалось.

Ночью 14 июня, в селе Вороновка Валуйского городского округа горел частный дом. Сообщение о пожаре поступило от соседей. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания. К сожалению, при разборе обрушившейся кровли сотрудники МЧС под завалами обнаружили погибшего. Его личность еще устанавливается. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Днем в селе Чапельное Волоконовского произошел пожар в жилом доме. Огонь повредил две комнаты, а также кровлю на площади 80 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования.

Ночью 12 июня полностью сгорел жилой дом в селе Круглое Красненского района. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В региональном МЧС напоминают: при обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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