2020-06-15T13:05:42+03:00
Происшествия

В Белгороде произошло ДТП с участием трех автомобилей

Всего за день на дорогах региона пострадали пять человек
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В воскресенье, 14 июня, в Белгородской области произошло четыре ДТП. К счастью, никто не погиб. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, травмы в результате автоаварий получили пять человек.

В Белгороде 34-летняя автомобилистка на «Лифане» пострадала, наехав на улице Малая Тихая на припаркованный «Хендай». Около одиннадцати часов вечера в городе произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, с управлением не справился 19-летний водитель «Киа Оптима». В результате произошло столкновение с автомобилями «ВАЗ-21124» и «Шкода Октавиа». В аварии пострадали 29-летний водитель отечественного автомобиля и его 28-летняя пассажирка.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Губкине на улице Народная под колеса «Фиата», которым управляла 18-летняя девушка, попала 62-летняя женщина. По данным полиции, пенсионерка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В поселке Ровеньки около десяти часов вечера неизвестный сбил на улице Первомайская 61-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Пожилой мужчина получил травмы. Сейчас полиция разыскивает водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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