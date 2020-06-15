В Белгородской области пограничники изъяли 37 000 пачек контрафактных сигарет

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:17:50+03:00

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В ходе проверочных мероприятий в приграничной зоне в селе Замостье Грайворонского района сотрудники погрануправления по Белгородской области выявили подозрительный автомобиль. Транспортное средство «Ford Galaxy» принадлежало гражданину России.

Пограничники обнаружили в салоне и прицепе автомобиля, а также в гараже домовладения белгородца 74 коробки с табачной продукцией. В каждой такой коробке находилось по 500 сигаретных пачек - в общей сложности 37 000. Вся продукция оказалась без акцизных марок. Владелец намеревался незаконно переместить товар через государственную границу на территорию Украины.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления, найденные сигареты переданы компетентным органам для проведения экспертизы. Проводятся проверочные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU