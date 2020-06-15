Белгородская галерея имени Виталия Собровина готовит к открытию новую выставку, посвященную медикам

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:03:05+03:00

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В канун Дня медика, который в этом году будет отмечаться 21 июня, в Белгородской галерее имени Виталия Собровина откроется фотовыставка «Жизнь, посвященная людям». Выставка, где будут представлены черно-белые снимки медицинских сотрудников 70-80-х годов Анатолия Бурьбо, а также цветные фотографии Антона Вергуна и Александра Худасова, смогут увидеть белгородцы. В них, как сообщает портал «Культура.рф» отражены будни врачей разных поколений.

Напомним, что в галерее Собровина можно виртуально посетить многие интересные выставки. Такие, как «Россия – любимая страна», где представлены 62 работы, а также «Путешествие в страну детства», открывшуюся ко Дню защиты детей и собранную из архива галереи. Особый интерес представляет онлайн-выставка « Санкт-Петербург глазами Виталия Собровина», посвященная Дню рождения северной столицы России, подобранную из архива мастера.

Также в галерее напоминают, что с 6 июня открыть двери для индивидуальных посетителей! И можно снова можете окунуться в мир фотографий, не забыв при этом маску.

ИСТОЧНИК KP.RU