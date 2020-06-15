Супругов из Чернянского района Белгородчины суд ограничил в родительских правах
Требования прокурора об ограничении в правах родителей годовалого малыша удовлетворены
Супругов из Чернянского района Белгородчины суд ограничил в родительских правах.Фото: "КП" Архив
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По требованию прокурора суд ограничил жителей Чернянского района Белгородчины в родительских. Было установлено, что супружеская пара является инвалидами в связи с психическими расстройствами. А потому они не трудоспособны и не могут осуществлять уход за годовалым сыном, который с самого с рождения проживал в семье родственников.
В прокуратуре подчеркнули, что оставить ребенка в семье невозможно, так как, согласно Семейному кодексу России, было установлено, что это – опасно для малыша.
Суд также принял решение с родителей алименты в пользу малыша.
ИСТОЧНИК KP.RU