В поселке Борисовка Белгородчины отремонтировали 11 улиц

14 Июнь 2020 2020-06-14T22:12:26+03:00

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Согласно проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году на территории Борисовки было отремонтировано 11 улиц (Белгородская, Городок, Димитрова, 70 Лет ВЛКСМ, Первомайская, Привольная, Строительная, Тургенева, Фрунзе, Харьковская, Юбилейная). Общая протяженность дорог составила 7,45 км.

Всего в Белгородской области в рамках этой программы отремонтировано 165 км автодорог, из которых 90 км региональные дороги, 75 км — местные. Об этом сообщили в департаменте строительства и транспорта Белгородской области.

Объем финансирования составил 1,9 млрд рублей, в том числе 1,037 млрд рублей из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU