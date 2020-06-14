2020-06-14T12:51:27+03:00
Общество

В Белгороде жители многоэтажек на бульваре Юности не согласны со строительством магазина в их дворе

Жильцы на митинге утверждали, что стройку с ними никто не согласовывал
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде жители многоэтажек на бульваре Юности не согласны со строительством магазина в их дворе. Принтскрин видео.В Белгороде жители многоэтажек на бульваре Юности не согласны со строительством магазина в их дворе. Принтскрин видео.Фото: принтскрин видео.
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В Белгороде прошел митинг против строительства магазина во дворе жилых домов по бульвару Юности. Жители, которые собрались на протест, утверждали, что строительство никто с ними не согласовывал. И что придомовая территория не только станет меньше, но и лишится зеленых насаждений, станет шумной, что нарушит спокойствие многих, живущих в многоэтажках, сообщает телеграм-канал «Белгород № 1».

Земля под строительство магазина была куплена еще в 2007 году, утверждал застройщик Александр Лазарев. А публичные слушания, как оказалось, проводились. Об этом рассказал первый заместитель главы городской администрации Василий Голиков. Объявления были расклеены еще в сентябре-декабре 2019 года. Но тогда на встречу пришли только 5 человек. Но митингующие утверждали, что объявлений не видели и что о проводимых слушаниях слышат впервые.

Пока принято решение заморозить строительство на несколько дней. Василий Голиков предложил жильцам обратиться в суд. И если будет принято решение в пользу жильцов, администрация возместит застройщику убытки.

Юридическую поддержку жильцам пообещал депутат городского совета Белгорода Игорь Цевменко. Следующая встреча жильцов и администрации города назначена на 18 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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