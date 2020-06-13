2020-06-13T12:02:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Как Белгородская область выходит из режима ограничительных мероприятий

Данные по состоянию на 12 июня 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Как Белгородская область выходит из режима ограничительных мероприятий.Как Белгородская область выходит из режима ограничительных мероприятий.Фото: "КП" Архив
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Белгородская область, как сообщает сайт Стопкоронавирус рф, находится на 1 этапе выхода из ограничительных мероприятий. Готовность региона к выходу, согласно методическим рекомендациям, включает в себя оценку несколько важных параметров. Таких, как коэффициент распространения инфекции, который вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. А также свободный коечный фонд и охват тестированием. Итак, кому же из белгородцев разрешено работать по состоянию на 12 июня?

В области разрешены занятия спортом на улице, при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

Разрешены прогулки на улице с членами семьи.

Возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа.

Разрешена работа ряда предприятий сферы услуг, например, парикмахерских, бань, соляриев.

Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте.

Открыты крупные магазины (до 800 квадратных метров) и торговые точки, в том числе уличные.

Частично открыты кафе и рестораны, но между столиками должно соблюдаться расстояние в 1,5-2 метра или установлена перегородка. При этом не учитываются столовые и кафе, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

Частично открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха.

Открыты для посещений парки и скверы.

Отметим, что руководство региона вправе самостоятельно определять, каким именно учреждениям и заведениям открываться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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