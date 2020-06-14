2020-06-14T09:37:23+03:00
Общество

Какие улицы Белгорода будут отремонтированы в ближайшее время

Об этом рассказал градоначальник Юрий Галдун в соцсети
Ирина ТАРАСОВА
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Какие улицы Белгорода будут отремонтированы в ближайшее время. Фото со страницы ВКонтакте мера Белгорода Юрия ГалдунаКакие улицы Белгорода будут отремонтированы в ближайшее время. Фото со страницы ВКонтакте мера Белгорода Юрия Галдуна
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Несмотря на эпидемию коронавируса, благоустройство Белгорода идет полным ходом согласно плану. В частности, продолжается ремонт дорог областного центра. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте мер Белгорода Юрий Галдун. Дорожно-строительные работы ведутся согласно графику двумя способами: с применением плотного асфальтобетона и струйно-инъекционным методом. На этой неделе бригады работают на улицах Песчаной, Корочанской, Губкина, Костюкова, Есенина, Садовой, 5 Августа, 1-й Шоссейной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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