День России: в Белгородском районе читали классиков и рисовали картины

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:50:09+03:00

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Эпидемия коронавируса не смогла повлиять на праздничное настроение жителей Белгородского района, отмечавших День России. Участники флешмоба «Русские рифмы» снимали видеоролики, в которых читали стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков и выкладывали их на своих страницах в социальных сетях. Жители сел Хохлово и Красный Октябрь читали вслух вместе с детьми русские народные сказки. А юные художники смогли продемонстрировать свои таланты на онлайн выставке «Моя Россия».

Празднование прошло не только в интернете. В микрорайонах состоялись мини-спортивные программы, с соблюдением всех эпидемиологических требований. Коллективы районных учреждений культуры также не остались в стороне и подготовили сюрприз, организовав во дворах праздничные программы, которые можно было посмотреть, не выходя из дома. Артисты порадовали своим творчеством жителей Северного, Новосадового, Майского, Веселой Лопани и других поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU