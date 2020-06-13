13 Июнь 2020 2020-06-13T08:57:41+03:00

В выходные и всю следующую неделю в Белгородской области продержится жаркая погода. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

По данным Белгородских синоптиков, во второй половине дня сегодня, 13 июня, в регионе ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35 градусов. Воскресенье также будет жарким, как и вся следующая неделя. В субботу, воскресенье и понедельник возможны грозы и дождь.

Синоптики предупреждают, что в целом в Черноземье температура воздуха превышает отметку в +30 градусов, а на на юге России местами под достигает +40. Так, в ряде районов Ростовской, Волгоградской областей и Крыма воздух раскалялся до +35. А север Ставрополья, Калмыкия и Астраханская область буквально плавятся от зноя, здесь термометры показывают +36…+39. Климатическая статистика продолжает пополняться новыми рекордами температуры.

Во многих регионах объявлены штормовые предупреждения. Местами возможны ливни и грозы, при грозах — шквалистый ветер, в отдельных районах не исключается град.

В связи с высокой температурой воздуха Главное управление МЧС России по Белгородской области настойчиво рекомендует носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. При тепловом поражении необходимо перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды.

Также напоминаем, что высокая температура не влияет на распространение коронавируса, а потому следует соблюдать все рекомендации медиков, чтобы избежать заражения опасной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU