2020-06-13T08:57:41+03:00
Общество

В выходные и всю следующую неделю в Белгородской области продержится жаркая погода

Максимальная температура 13 июня составит 35 градусов
Ирина ТАРАСОВА
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В выходные и всю следующую неделю в Белгородской области продержится жаркая погода.В выходные и всю следующую неделю в Белгородской области продержится жаркая погода.Фото: "КП" Архив
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По данным Белгородских синоптиков, во второй половине дня сегодня, 13 июня, в регионе ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35 градусов. Воскресенье также будет жарким, как и вся следующая неделя. В субботу, воскресенье и понедельник возможны грозы и дождь.

Синоптики предупреждают, что в целом в Черноземье температура воздуха превышает отметку в +30 градусов, а на на юге России местами под достигает +40. Так, в ряде районов Ростовской, Волгоградской областей и Крыма воздух раскалялся до +35. А север Ставрополья, Калмыкия и Астраханская область буквально плавятся от зноя, здесь термометры показывают +36…+39. Климатическая статистика продолжает пополняться новыми рекордами температуры.

Во многих регионах объявлены штормовые предупреждения. Местами возможны ливни и грозы, при грозах — шквалистый ветер, в отдельных районах не исключается град.

В связи с высокой температурой воздуха Главное управление МЧС России по Белгородской области настойчиво рекомендует носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. При тепловом поражении необходимо перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды.

Также напоминаем, что высокая температура не влияет на распространение коронавируса, а потому следует соблюдать все рекомендации медиков, чтобы избежать заражения опасной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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