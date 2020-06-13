2020-06-13T10:45:57+03:00
Общество

Валуйский городской округ: жарко, поэтому будем отключать воду по графику

Веерное отключение воды должно нормализовать давление в водопроводе
Ирина ТАРАСОВА
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Валуйский городской округ: жарко, поэтому будем отключать воду по графику.Валуйский городской округ: жарко, поэтому будем отключать воду по графику.Фото: "КП" Архив
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В Валуйском городском округе в связи с установившейся аномально жаркой погодой и многократным увеличением забора воды, в том числе на полив садово-огородных участков, наблюдаются перебои в водоснабжении. Чтобы стабилизировать ситуацию и нормализовать давление в водопроводных сетях ПП Валуйский район ГУП Белоблводоканал будут веерно отключать подачи воды по графику.

Кроме того, в связи с перебоями водоснабжения, будет выполнен перерасчет за оказание услуги по подаче воды. Водоснабжающая организация попросила отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и извинилась за временные неудобства.

Чем-чем, а уж терпением и пониманием остающимся без воды в жару валуйчанам таки нужно запастись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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