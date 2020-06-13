2020-06-13T15:46:07+03:00
Общество

В изоляторе Алексеевского округа Белгородчины все спокойно: жалоб не поступало

Представитель Общественного совета побывал в изоляторе
Ирина ТАРАСОВА
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В изоляторе Алексеевского округа все спокойно: жалоб не поступало. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаВ изоляторе Алексеевского округа все спокойно: жалоб не поступало. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В Алексеевском городском округе заместитель начальника ОМВД Евгений Жашков вместе с представителем Общественного совета Александром Рябцевым с проверкой посетили изолятор временного содержания ОМВД России по округу. Они ознакомились с условиями содержания в ИВС и лично пообщались с задержанными. Жалоб в адрес общественника от них не поступило.

Как отметили проверявшие, в изоляторе соблюдены все санитарные нормы, в том числе каждый гражданин получает трехразовое питание и обеспечивается всеми необходимыми средствами гигиены. Также в ИВС присутствуют все медикаменты, необходимые для оказания первой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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