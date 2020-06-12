2020-06-12T19:33:58+03:00
Общество

Автоинспекторы в Шебекино Белгородской области проверят водителей на трезвость

Массовые рейды пройдут по 13 июня включительно
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Автоинспекторы в Шебекино проверят водителей на трезвость.Автоинспекторы в Шебекино проверят водителей на трезвость.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Принять на грудь в честь Дня России и устроить лихие гонки на авто теперь точно не получится. В Шебекинском городском округе Белгородчины в эти дни начались массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами, на трезвость. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шебекинского округа на местном сайте. Массовые рейдовые мероприятия пройдут на территории округа с 11 по 13 июня, время проверок с 19.00 до 02.00 часов. Также сотрудники Госавтоинспекции будут проводить с 11 по 13 июня в это же время мероприятия по профилактике перевозок детей в автомобилях без детских удерживающих устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автоинспекторы в Шебекино Белгородской области проверят водителей на трезвость
Экономику России спасет юный изобретатель из Старого Оскола
Упредить лучше чем тушить: Белгородские спасатели занимаются профилактикой пожаров
Белгородские росгвардейцы присоединились к акции «Ленточка-триколор»
В Алексеевском округе Белгородчины компьютер ремонтирует тротуары и раздает нагоняи чиновникам
Белгородцы могут посадить дерево онлайн
Белгородские спасатели помогли снять очередного кота, который взобрался на высокое дерево
За захламление пастбища отходами строительных материалов валуйский директор ответит перед Законом
Белгородца подозревают в том, что он за деньги помогал призывникам откосить от армии
В Белгородской области заработают бани, массажные салоны и солярии
Пока староосколец был в командировке, с его машины сняли капот и колеса
Белгородские энергетики подключили к сети парк «Муромский лес»
Цифровизация сервиса: онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое
Житель Белгорода уехал от торгового центра на чужом велосипеде