Автоинспекторы в Шебекино Белгородской области проверят водителей на трезвость

12 Июнь 2020 2020-06-12T19:33:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Принять на грудь в честь Дня России и устроить лихие гонки на авто теперь точно не получится. В Шебекинском городском округе Белгородчины в эти дни начались массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами, на трезвость. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шебекинского округа на местном сайте. Массовые рейдовые мероприятия пройдут на территории округа с 11 по 13 июня, время проверок с 19.00 до 02.00 часов. Также сотрудники Госавтоинспекции будут проводить с 11 по 13 июня в это же время мероприятия по профилактике перевозок детей в автомобилях без детских удерживающих устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU