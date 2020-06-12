2020-06-12T18:13:21+03:00
Общество

Экономику России спасет юный изобретатель из Старого Оскола

Изобретение школьника - шагоход сможет передвигаться по болотам, где находятся залежи нефти и газа
Ирина ТАРАСОВА
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Экономику России спасет юный изобретатель из Старого Оскола. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаЭкономику России спасет юный изобретатель из Старого Оскола. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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В Белгороде подвели итоги регионального этапа всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Проводилась она в дистанционном формате. Обучающийся Центра детского (юношеского) технического творчества №2 Даниил Поляк одержал победу в разделе «Фантастические проекты. Транспорт: воздушный, водный, наземный, космический». Он представил свое изобретение - шагоход, который может передвигаться даже по непроходимому болоту. Об этом сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

Вместе со своим наставником Владимиром Светозаровым талантливый староосколец создал роботизированную модель самоходной буровой платформы – шагохода. По мнению авторов, этот проект сможет в будущем спасти и укрепить экологию и экономику страны. Дело в том, что вечная мерзлота тает, и со временем эта зона может стать болотом с ледяным дном. При этом именно в этой зоне находятся залежи нефти и газа. Шагоход, придуманный старооскольским учеником, сможет передвигаться по болоту, опираясь на дно, переносить буровые платформы и другую технику.

Теперь изобретателю Даниилу Поляку вместе с руководителем Владимиром Светозаровым предстоит презентовать свой проект в Государственной Думе - в финале всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели-2020».

ИСТОЧНИК KP.RU

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