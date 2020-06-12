Упредить лучше чем тушить: Белгородские спасатели занимаются профилактикой пожаров

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:50:31+03:00

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Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белгородского района продолжают проводить профилактические рейды по пожарной безопасности с населением. Так, сотрудники МЧС посетили частный жилой сектор в поселке Майский, а также провели профилактическую работу с белгородцами.

Во время рейда инспекторы провели профилактические беседы с населением поселка и областного центра о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Также во время обхода спасатели объяснили жителям, чем опасно курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии.

Жителям поселка и Белгорода напомнили, как действовать при пожаре и правила вызова экстренных служб. Если хозяев не было дома, то для них сотрудники МЧС оставляли листовки в почтовых ящиках.

ИСТОЧНИК KP.RU