Белгородские росгвардейцы присоединились к акции «Ленточка-триколор»

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:16:55+03:00

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Эстафету Всероссийской акции, посвященной Дню России, поддержало Управление Росгвардии по Белгородской области. Кроме этого, для жителей белгородской области в группе Вконтакте проходит викторина на знание достопримечательностей нашей страны.

Представители Управления молодежной политики администрации Белгорода передали ленточки в цветах российского триколора помощнику начальника регионального Управления Росгвардии по СМИ полковнику Ирине Бугаевой. Она в свою очередь вручила нагрудные ленточки представителям подразделений, входящих в состав Управления.

Также пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области в официальной группе Вконтакте «Росгвардия Белгород» подготовила онлайн-викторину Росгвардия - сила России! Участникам викторины необходимо угадать - достопримечательность какого субъекта Российской Федерации или города изображена на фото. Таким образом посетители аккаунта смогут не только проверить свои знания, но и совершить виртуальную прогулку по различным регионам нашей необъятной страны.

ИСТОЧНИК KP.RU