В Алексеевском округе Белгородчины компьютер ремонтирует тротуары и раздает нагоняи чиновникам
Автоматизированная программа «Инцидент-менеджмент» мониторит публикации и комментарии в основных социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram. Начиная с мая, система «Инцидент-менеджмент» отработала больше 70 обращений в Алексеевском городском округе. Так, к примеру, система «среагировала» на публикацию в сообществе «Подслушано Алексеевка». Местные жители пожаловались на состояние тротуарной плитки, поврежденной после ремонта водопроводной сети. Администрация Алексеевского городского округа оперативно отреагировала на сообщение. Элементы тротуарной плитки восстановлены.
ИСТОЧНИК KP.RU