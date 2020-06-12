В Алексеевском округе Белгородчины компьютер ремонтирует тротуары и раздает нагоняи чиновникам

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:23:38+03:00

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Автоматизированная программа «Инцидент-менеджмент» мониторит публикации и комментарии в основных социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram. Начиная с мая, система «Инцидент-менеджмент» отработала больше 70 обращений в Алексеевском городском округе. Так, к примеру, система «среагировала» на публикацию в сообществе «Подслушано Алексеевка». Местные жители пожаловались на состояние тротуарной плитки, поврежденной после ремонта водопроводной сети. Администрация Алексеевского городского округа оперативно отреагировала на сообщение. Элементы тротуарной плитки восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU