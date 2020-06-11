Белгородцы могут посадить дерево онлайн

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:55:15+03:00

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Сервис «Подари лес другу!», который запускает банк Банк ВТБ (ПАО), позволит дистанционно выбрать участок и посадить деревья в национальных парках на территории нашей страны.

Важно, что воспользоваться им могут все желающие, независимо от того, в каком банке они обслуживаются. А еще – назвать лес своим именем или в честь другого человека и получать онлайн-отчеты от лесничего с фотографиями растущих деревьев.

На старте в проекте участвуют 3 национальных парка России: «Заповедная Мордовия», «Валдайский», «Смоленское Поозерье».На странице сервиса на сайте банка можно выбрать участок для восстановления леса, указать количество деревьев для посадки и оплатить покупку любой банковской картой или через онлайн канал банка.

Такой подход к экологии – не новый: пять лет назад одноименный сервис запустил АО «Почта Банк». Программа стала первым в мире проектом по дистанционному восстановлению лесов через интернет и банкоматы. И за это время было высажено почти 4 миллиона деревьев в 50 российских нацпарках.