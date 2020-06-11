2020-06-11T17:12:22+03:00
Общество

Белгородские спасатели помогли снять очередного кота, который взобрался на высокое дерево

В пожарную службу Прохоровки за помощью обратилась встревоженная женщина
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Спасение животных не входит в компетенцию службы «112». Но и в этот раз спасатели поселка Прохоровка Белгородской области, не смогли отказать в помощи встревоженной женщине, которая к ним позвонила. Она рассказала, что возле ее дома на улице Садовая, котенок залез высоко на дерево, громко мяукает и не может спуститься обратно. Женщина пыталась самостоятельно выманить его с дерева, но у нее ничего не вышло. Вот она и попросила помощи у пожарных.

В 14 часов 50 минут дежурный караул пожарно-спасательной части №30 выехал на место случившегося. Уже на месте спасатели увидели, что котенок находится на высоте примерно 15 метров. С помощью трехколенной выдвижной лестницы один из пожарных снял испуганное животное с тонких веток и передал в руки благодарной жительнице и ее ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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