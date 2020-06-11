В Белгородской области заработают бани, массажные салоны и солярии

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:09:55+03:00

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1 июня губернатор Белгородской области подписал постановление о смягчении режима в регионе. Так, сообщил Евгений Савченко, в выходные заработают непродовольственные магазины и рынки, откроются косметологические и массажные салоны, ряд других учреждений. При этом на своей станице ВКонтакте губернатор подчеркнул, что смягчение режима будет проходить параллельно с контролем соблюдение всех санитарных норм. Постановление вступает в силу с 13 июня.

Разрешено возобновить тренировки сборным, профессиональным клубам и организациям по спортподготовке. Будут проходить и профессиональные спортивные соревнования, но без участия зрителей. Что касается индивидуальных занятий спортом на открытом воздухе, на стадионах, беговых и велосипедных дорожках, спортплощадках и так далее, белгородцы должны соблюдать дистанцию в 5 метров.

Также разрешено различным политическим партиям проводить свои съезды.

ИСТОЧНИК KP.RU