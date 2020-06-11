2020-06-11T15:49:13+03:00
Общество

За захламление пастбища отходами строительных материалов валуйский директор ответит перед Законом

Суд обязал нарушителя правил охраны окружающей среды к выплате штрафа в 100 тысяч
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.
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44-летний директор одной из строительных фирм Валуек осужден за нарушение правил охраны окружающей среды. Захламление соседнего со строящимся объектом участка, предназначенного для пастбища, привело к самым серьезным последствиям. Приговором суда директору-нарушителю правил охраны окружающей среды назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что с марта 2017 года подсудимый замещал должность директора одной из строительных фирм Валуек. По договору субподряда его фирма производила проектно-изыскательские, а также строительно-монтажные работы на первом этапе строительства. Вывести и складировать отходы строительства подсудимый решил в овраге на земельном участке рядом с объектом строительства. При этом земельный участок, куда вывозились отходы, относится к категории земель сельскохозяйственного назначения – «пастбища». В результате почвенный покров был захламлен, частично уничтожена растительность на площади 17 500 квадратных метров. Стоимость мероприятий по рекультивированию почвы выражается в десятках миллионов рублей, что является тяжкими последствиями.

Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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