Пока староосколец был в командировке, с его машины сняли капот и колеса

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:01:23+03:00

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Старооскольские оперативники задержали предполагаемых автоворов, орудовавших в городском округе. По данным полиции, на счету двух ранее судимых мужчин целая серия краж. Одним из пострадавших стал хозяин «девятки». Пока автовладелец был в командировке, с его машины сняли капот, стекла, аккумулятор и колеса. О произошедшем владелец узнал от правоохранителей. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело за кражу группой лиц. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Компанию в суде им составит скупщик краденого. Ему инкриминируют приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем. Он может сесть на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU