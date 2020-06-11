2020-06-11T14:10:22+03:00
Общество

Белгородца подозревают в том, что он за деньги помогал призывникам откосить от армии

За посредничество 53-летнему мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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По предварительным данным, 53-летний житель Губкина обещал 23-летнему призывнику помочь откосить от армии, решив вопрос с военно-врачебной комиссией. За признание негодным к службе с молодого человека потребовали 200 тысяч рублей. Половину суммы, предназначавшейся якобы для сотрудников военного комиссариата, парень отдал еще в марте, остальное в июне. В полиции сообщили, что оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области задержали предполагаемого посредника с поличным при передаче денег.

с сайта СУ СК России по Белгородской области

с сайта СУ СК России по Белгородской области

По информации регионального Следкома, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве в крупном размере. Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступления. На сегодняшний день ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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