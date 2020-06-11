«Открытие» - в топе рейтинга самых удобных банков

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:53:52+03:00

Он вошел в топ-10 лучших банков по предпочтениям клиентов, составленный американским Forbes

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Редакция российского Forbes в составлении рейтинга не участвовала - он составлен заокеанскими специалистами. Исследования проводились в сотрудничестве с компанией Statista, которая вела опрос, выясняя мнение людей. Его масштаб - более 40 000 клиентов банков по всему миру.

По итогам оценки банков примерно из 20 стран и был подготовлен рейтинг. Банки оценивались по уровню общей удовлетворенности клиентов, а также по пяти показателям: доверие, условия работы, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации.

В рейтинге присутствует всего 15 российских кредитных организаций, включая и ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие". Американское издание составляет его во второй раз — в прошлом году в рейтинг входили 20 российских банков.