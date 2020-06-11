Как отпразднуют День России в Губкине
Празднование дня России в Губкине начнется уже завтра. В соцсети Вконтакте пройдет он-лайн трансляция мастерской выходного дня "Душа России в символах ее". А 12 июня на светодиодном экране на центральной площади Губкина состоится видеотрансляция праздничного концерта "Пою тебе, моя Россия!"
В этот же день в различных соцсетях можно будет ознакомиться с виртуальной выставкой участников открытого патриотического он-лайн конкурса "Россия - это мы!" В программе празднований также видеоконцерт, танцевальный флешмоб, патриотическая видео программа "Боевое братство" и многие другие мероприятия.
Конечно, большинство из них виртуальны, но от этого они не становятся менее интересными.
ИСТОЧНИК KP.RU