2020-06-11T08:53:13+03:00
Общество

Как отпразднуют День России в Губкине

Мастерская выходного дня, праздничный концерт виртуально порадуют жителей округа
Ирина ТАРАСОВА
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Как отпразднуют День России в Губкине. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округаКак отпразднуют День России в Губкине. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа
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Празднование дня России в Губкине начнется уже завтра. В соцсети Вконтакте пройдет он-лайн трансляция мастерской выходного дня "Душа России в символах ее". А 12 июня на светодиодном экране на центральной площади Губкина состоится видеотрансляция праздничного концерта "Пою тебе, моя Россия!"

В этот же день в различных соцсетях можно будет ознакомиться с виртуальной выставкой участников открытого патриотического он-лайн конкурса "Россия - это мы!" В программе празднований также видеоконцерт, танцевальный флешмоб, патриотическая видео программа "Боевое братство" и многие другие мероприятия.

Конечно, большинство из них виртуальны, но от этого они не становятся менее интересными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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