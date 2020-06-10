В Старом Осколе проверили безопасность детских площадок
В Старом Осколе на детских и спортивных площадках с проверкой побывали сотрудники Управления государственного жилищного надзора Белгородской области. Такие рейды проходят по всему региону, где насчитывается 3900 детских игровых и спортивных площадок, в том числе 512 на территории Старооскольского городского округа.
В апреле-мае специалисты уже осмотрели около 83% площадок и обнаружили порядка полутора тысяч нарушений. 103 управляющим организациям были выданы предостережения. Предмет инспектирования – контроль безопасности оборудования и сооружений на детских игровых и спортивных площадках, сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.
ИСТОЧНИК KP.RU