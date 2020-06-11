Житель Белгорода уехал от торгового центра на чужом велосипеде

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:49:30+03:00

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Жительница Белгорода припарковала свой велосипед возле одного из торговых центров города, а, вернувшись, обнаружила пропажу. 47-летняя женщина сообщила о краже в полицию.

Правоохранители задержали вело угонщика. По данным пресс-службы УМВД области, им оказался 44-летний мужчина с криминальным прошлым. Железного коня уже изъяли и вернули законной владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Учитывая стоимость велосипеда – 12 тысяч рублей, причиненный ущерб для женщины является значительным. В итоге рядовая на первый взгляд кража может стоить злоумышленнику не двух, а шести лет лишения свободы, на что он явно не рассчитывал.

ИСТОЧНИК KP.RU