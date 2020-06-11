Житель Белгорода уехал от торгового центра на чужом велосипеде
Жительница Белгорода припарковала свой велосипед возле одного из торговых центров города, а, вернувшись, обнаружила пропажу. 47-летняя женщина сообщила о краже в полицию.
Правоохранители задержали вело угонщика. По данным пресс-службы УМВД области, им оказался 44-летний мужчина с криминальным прошлым. Железного коня уже изъяли и вернули законной владелице.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Учитывая стоимость велосипеда – 12 тысяч рублей, причиненный ущерб для женщины является значительным. В итоге рядовая на первый взгляд кража может стоить злоумышленнику не двух, а шести лет лишения свободы, на что он явно не рассчитывал.
ИСТОЧНИК KP.RU