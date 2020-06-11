Белгородец «смотал» чужие удочки и теперь может получить срок

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:33:42+03:00

Белгородец забрался в чужое жилище и унес хозяйский рыболовный костюм и катушку для спиннинга. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

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О краже из частного дома в полицию заявил сорокалетний житель Шебекинского городского округа. Оперативникам удалось раскрыть преступление. В причастности к пропаже имущества заподозрили знакомого мужчины.

По предварительным данным, 29-летний злоумышленник нашел потерянные мужчиной ключи от дома. Выбрав удобный момент, он забрался в жилище и унес хозяйский рыболовный костюм, катушку для спиннинга, а также электроинструменты — дрель и шуроповерт. Сумма ущерба составила пять с лишним тысяч рублей. Похищенное подозреваемый спрятал в лесополосе, чтобы потом сбыть.

По информации пресс-службы областного УМВД, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За кражу с незаконным проникновением в жилище он может лишиться свободы на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU