Белгородец «смотал» чужие удочки и теперь может получить срок
О краже из частного дома в полицию заявил сорокалетний житель Шебекинского городского округа. Оперативникам удалось раскрыть преступление. В причастности к пропаже имущества заподозрили знакомого мужчины.
По предварительным данным, 29-летний злоумышленник нашел потерянные мужчиной ключи от дома. Выбрав удобный момент, он забрался в жилище и унес хозяйский рыболовный костюм, катушку для спиннинга, а также электроинструменты — дрель и шуроповерт. Сумма ущерба составила пять с лишним тысяч рублей. Похищенное подозреваемый спрятал в лесополосе, чтобы потом сбыть.
По информации пресс-службы областного УМВД, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За кражу с незаконным проникновением в жилище он может лишиться свободы на шесть лет.
ИСТОЧНИК KP.RU