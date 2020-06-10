Белгородец через окно вынес из дома соседа телевизор и приставку к нему

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:13:30+03:00

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С заявлением о краже из дома телевизора и приставки к нему в полицию Белгорода обратился 46-летний мужчина. Оперативники вскоре вычислили подозреваемого и задержали его. Им оказался сосед белгородца.

По предварительным данным, пока хозяина дома не было дома, 42-летний злоумышленник через окно забрался в жилище и похитил технику, надеясь в будущем ее продать и поправить материальное положение. Однако сбыть мужчина ничего не успел, так как его задержали.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что возбуждено уголовное дело. За кражу с незаконным проникновением в жилище мужчине грозит до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU