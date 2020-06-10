2020-06-10T14:32:01+03:00
Общество

В ближайшее время в Белгородской области максимальная температура воздуха достигнет 35 градусов

С 15 до 17 часов лучше не выходить на улицу
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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По данным Белгородских синоптиков, сегодня, 10 июня, с 15.00 до 17.00 по Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35 градусов. Жарко будет и завтра, 11 июня.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Белгородской области настойчиво рекомендует избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором.

Спасатели рекомендуют при тепловом поражении по возможности перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды.

Следует также помнить, что во время засухи возрастает вероятность пожаров. При таких погодных условиях в лесу недопустимо: пользоваться открытым огнем; выжигать траву, разводить костры, оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать, как зажигательные линзы.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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