Белгородские взрывотехники уничтожили 3 «привета» далекой войны

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:17:38+03:00

Артиллерийские снаряды и минометная мина больше не опасны

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки взрывотехники Белгородской области 3 раза выезжали на изъятие и ликвидацию взрывоопасных предметов: артиллерийских снарядов и минометной мины. Вчера в областном центре по переулку 5-й Сургутский в районе лыжероллерной трассы дорожные работники убирали мусор с территории и обнаружили артиллерийский снаряд 75 мм.

В селе Мелихово Корочанского района владелец частного дома проводил работы по замеру будущего фундамента и нашел артиллерийский снаряд 105 мм. В Старооскольском городском округе на территории филиала «Теплоэнерго» работники меняли трубы и выкопали минометную мину 82 мм.

Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны изъяты и ликвидированы на специальном полигоне взрывотехниками Поисково-спасательной службы по Белгородской области.

Взрывотехники напоминают, что знать правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов не помешает никому. Так, обнаружив подозрительный предмет, напоминающий боеприпасы, нужно обозначить место находки и сообщить об этом по номеру 112 или представителю власти.

ИСТОЧНИК KP.RU