2020-06-10T13:17:38+03:00
Общество

Белгородские взрывотехники уничтожили 3 «привета» далекой войны

Артиллерийские снаряды и минометная мина больше не опасны
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские взрывотехники уничтожили 3 «привета» войны. Фото поисково-спасательной службы по Белгородской области.Белгородские взрывотехники уничтожили 3 «привета» войны. Фото поисково-спасательной службы по Белгородской области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки взрывотехники Белгородской области 3 раза выезжали на изъятие и ликвидацию взрывоопасных предметов: артиллерийских снарядов и минометной мины. Вчера в областном центре по переулку 5-й Сургутский в районе лыжероллерной трассы дорожные работники убирали мусор с территории и обнаружили артиллерийский снаряд 75 мм.

В селе Мелихово Корочанского района владелец частного дома проводил работы по замеру будущего фундамента и нашел артиллерийский снаряд 105 мм. В Старооскольском городском округе на территории филиала «Теплоэнерго» работники меняли трубы и выкопали минометную мину 82 мм.

Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны изъяты и ликвидированы на специальном полигоне взрывотехниками Поисково-спасательной службы по Белгородской области.

Взрывотехники напоминают, что знать правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов не помешает никому. Так, обнаружив подозрительный предмет, напоминающий боеприпасы, нужно обозначить место находки и сообщить об этом по номеру 112 или представителю власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиентам Сбербанка стало доступно онлайн-кредитование на покупку техники Apple
В Старом Осколе проверили безопасность детских площадок
В Белгороде полицейские предотвратили сделку по продаже оружия и боеприпасов
В ближайшее время в Белгородской области максимальная температура воздуха достигнет 35 градусов
Белгородские взрывотехники уничтожили 3 «привета» далекой войны
В Старом Осколе пожарные снимали с дерева кота с помощью 30-метровой лестницы
Белгородские энергетики построят сети для подключения ИЖС
Жителя Белгородской области осудили за убийство матери
В Белгороде росгвардейцы предотвратили кражу
В Белгородской области сотрудники МЧС России продезинфицировали здание суда
Помочь помогающим: Белгородский социально-реабилитационный центр примет помощь
Ленточки-триколор появились на груди белгородских спасателей
Следователи Белгорода встретились с сотрудниками скорой помощи, записавшими видеообращение