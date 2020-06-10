2020-06-10T12:13:59+03:00
Общество

Белгородские энергетики построят сети для подключения ИЖС

Подключиться к электроснабжению смогут 843 участка частных застройщиков
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр Белгородэнерго» приступил к реализации программы по инженерному обустройству микрорайонов массовой жилой застройки. Для подключения участков ИЖС к централизованному электроснабжению белгородские энергетики построят порядка 38 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ, установят больше 20 комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью около 4 МВт.

Наибольший объем работ запланирован в Белгородском районе, где электросетевой инфраструктурой будет обеспечено 390 участков ИЖС в микрорайонах Бионика, Новосадовый-41, Шагаровка-87, Майский-80,76 и других. Продолжатся работы в микрорайонах Пролески и Вишенки Старооскольского городского округа.

В Яковлевском городском округе подключиться к сети смогут 130 участков в микрорайонах Глушинский и Сретенский-2, в Прохоровке – 50 участков в микрорайоне ул. Советская, в Волоконовке – 34 участка ИЖС, по 35 участков – в Валуйках и Шебекино, 40 – в микрорайоне Южный Борисовского района, 16 – в селе Нагольное Ровеньского района.

Все работы выполняются с применением современного электросетевого оборудования, обеспечивающего высокий уровень надежности и безопасности электроснабжения потребителей.

Программа по инженерному обустройству микрорайонов массовой жилой застройки ежегодно утверждается постановлением правительством Белгородской области. Начиная с 2005 года, Белгородэнерго уже обеспечило электроснабжение около 72 тысячи участков, построив для этого более 5 тыс. км ЛЭП 0,4-10 кВ. Энергосистеме региона за это время индивидуальное строительство прибавило более 200 МВт новой мощности.

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