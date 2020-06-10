Жителя Белгородской области осудили за убийство матери

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:29:35+03:00

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В Шебекино осужден 43-летний местный житель за жестокое избиение матери. Собранные следственным отделом по Шебекинскому району доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) .

Во время следствия и суда было установлено, что в марте 2020 года после перенесенного заболевания в квартиру сына переехала его 69-летняя мать. Она нуждалась в уходе. 2 апреля между сыном и матерью произошла ссора. Сын пытался вернуть мать в больницу, не желая присматривать за нею. В ходе ссоры подозреваемый жестоко избил женщину. Он нанес ей 11 ударов по голове и несколько ударов ногами по туловищу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия от травматического шока.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU