В Белгороде росгвардейцы предотвратили кражу
В Белгороде сотрудники Росгвардии предотвратили кражу с охраняемого объекта. Экипаж вневедомственной охраны задержал белгородку, которая пыталась вынести неоплаченный товар из сетевого магазина.
Инцидент произошел днем в торговом зале одного из магазинов на улице Богдана Хмельницкого. Сотрудники частной охраны с помощью камер видеонаблюдения увидели, как одна из покупательниц прячет товарно-материальные ценности под верхнюю одежду. Они нажали тревожную кнопку, по сигналу которой оперативно прибыли на место происшествия росгвардейцы. Они и задержали 25-летнию злоумышленницу с поличным — предметами бытовой химии и парфюмерии на сумму более 6 тысяч рублей.
Злоумышленницу передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU