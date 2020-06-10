2020-06-10T10:00:08+03:00
Общество

В Белгороде росгвардейцы предотвратили кражу

Экипаж вневедомственной охраны задержал белгородку, которая пыталась вынести неоплаченный товар
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде росгвардейцы предотвратили кражуВ Белгороде росгвардейцы предотвратили кражуФото: "КП" Архив
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В Белгороде сотрудники Росгвардии предотвратили кражу с охраняемого объекта. Экипаж вневедомственной охраны задержал белгородку, которая пыталась вынести неоплаченный товар из сетевого магазина.

Инцидент произошел днем в торговом зале одного из магазинов на улице Богдана Хмельницкого. Сотрудники частной охраны с помощью камер видеонаблюдения увидели, как одна из покупательниц прячет товарно-материальные ценности под верхнюю одежду. Они нажали тревожную кнопку, по сигналу которой оперативно прибыли на место происшествия росгвардейцы. Они и задержали 25-летнию злоумышленницу с поличным — предметами бытовой химии и парфюмерии на сумму более 6 тысяч рублей.

Злоумышленницу передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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