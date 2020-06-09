В Белгородской области сотрудники МЧС России продезинфицировали здание суда

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:20:38+03:00

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Сотрудники Главного управления МЧС России продолжают проводить дезинфекцию общественных пространств, государственных и муниципальных учреждений. В поселке Ракитное сотрудники МЧС провели повторную санитарную обработку здания Ракитянского районного суда. Обработку провели специальным дезинфицирующим средством с помощью ранцевых опрыскивателей. Средства, которые использовали для обработки, безопасны для людей и животных.

Отметим, что в суды ежедневно обращается множество граждан за защитой своих прав, поэтому крайне важно обеспечить безопасность как работников, общающихся с десятками посетителей ежедневно, так и граждан, которые приходят по самым различным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU