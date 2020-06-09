2020-06-09T14:41:58+03:00
Общество

Ленточки-триколор появились на груди белгородских спасателей

Символические ленты также закреплены на транспортных средствах ведомства
Ирина ТАРАСОВА
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Ленточки-триколор появились на груди белгородских спасателей. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской областиЛенточки-триколор появились на груди белгородских спасателей. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области
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Ежегодно накануне празднования Дня России проходит множество акций по раздаче ленточек в цветах триколора на улицах Белгородской области. Сотрудникам Главного управления МЧС России по Белгородской области были переданы ленточки от представителей управления молодежной политики администрации Белгорода для поддержки всероссийского праздника. Символические ленты также закреплены на транспортных средствах ведомства.

Пожарные и спасатели прикололи ленточки к своей форме с левой стороны груди. Атрибут праздника представляет собой символическую ленту, в которой использован традиционный триколор. В связи с эпидемиологической ситуацией ленточки переданы с соблюдением всех требований безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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