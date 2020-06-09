Помочь помогающим: Белгородский социально-реабилитационный центр примет помощь

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:42:39+03:00

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Социально-реабилитационный центр в Белгороде работает с 2000 года. Учрежденный Межрегиональной общественной организацией «Благотворительное общество «Милосердие и забота», центр опекает пожилых граждан. Центр будет рад любой помощи. Всегда требуется одежда, особенно больших размеров, обувь, постельное белье, лекарства, памперсы.

Причины, по которым старики попадают в центр, различные. В настоящее время в здании проживает 131 человек. Почти всем около 80 лет. За стариками ухаживают и работники центра, и волонтеры – кормят, моют, по возможности помогают скрашивать будни.

По словам директора центра Владимира Выродова, постояльцы всем необходимым обеспечены, однако, центр будет рад любой помощи. Привозить можно в любой день. Учреждение работает без перерыва и выходных. Телефон: (4722) 770-134.

ИСТОЧНИК KP.RU