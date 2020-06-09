Следователи Белгорода встретились с сотрудниками скорой помощи, записавшими видеообращение

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:57:51+03:00

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Руководство следственного отдела по Белгороду следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовало проверку по факту публикации в сети Интернет очередного видеообращения медиков. В видеобращении шла речь о задолженности по компенсационным выплатам медикам.

В рамках следственной проверки была проведена встреча с работниками подстанции скорой помощи. На встрече присутствовали как сотрудники скорой помощи, так и руководство подстанции.

Заместитель руководителя следственного отдела рассказал медработникам о ходе проверке и о том, какие обстоятельства удалось установить. По вопросам сотрудников скорой помощи, которые пожелали лично обратиться к руководству следственного отдела, были даны разъяснения правового характера.

Также работники подстанции рассказали следователям о получении положенных выплат после организации процессуальной проверки. В пресс-службе регионального Следственного комитета подчеркнули, что в установленный законом срок по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU