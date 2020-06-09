2020-06-09T12:23:48+03:00
Общество

На границе с Белгородской областью участились случаи ее незаконного пересечения со стороны Украины

Пограничники остановили гражданку соседнего государства, у которой при себе не оказалось даже документов
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.
Изменить размер текста:

В последнее время, в связи с закрытием основных пунктов пропуска на территории России в Белгородской области участились случаи нарушения государственной границы. Чаще всего нарушителями оказываются граждане Украины, которые пытаются незаконно попасть с территории Украины в Российскую Федерацию. Так, в последний день мая на направлении Лозовая Рудка (Россия) – Сотницкий Казачек (Украина) пограничники остановили гражданку Украины, у которой при себе не было даже документов.

Гражданка, 1996 года рождения, пыталась пешком попасть из Украины в Российскую Федерацию в обход установленных пунктов пропуска. В дальнейшем выяснилось, что эта же гражданка уже задерживалась пограничниками в начале апреля этого года за незаконное пересечение границы. Тогда ей так и не удалось посетить своих знакомых, украинку вернули к себе на родину.

В этот раз очередная попытка незаконного пересечения границы для задержанной может закончиться более драматично. Гражданка Украины, торопясь в гости, забыла взять с собой главное - документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ленточки-триколор появились на груди белгородских спасателей
Следователи Белгорода встретились с сотрудниками скорой помощи, записавшими видеообращение
На границе с Белгородской областью участились случаи ее незаконного пересечения со стороны Украины
Пожарные Нового Оскола помогли освободить из западни кошку
В Белгородской области огонь погубил человека и бытовую технику
Донорская неделя, флешмобы и песни на балконах пройдут в Белгороде ко Дню России
Мэр Белгорода занялся стрит-артом
Капитальный ремонт идет в Новотаволжанской школе Шебекинского округа
Белгородский директор после вмешательства приставов выплатил своим работникам крупный долг по зарплате
Чиновник администрации Белгорода будет отвечать за получение взятки в крупном размере
Молодой белгородец погиб во время купания в пруду
Белгородцев ожидает 4-дневная рабочая неделя
Судебные приставы помогли белгородке вселиться в свой дом
В Белгородской области всего за несколько суток скончалось 8 тяжелобольных с COVID-19
В Губкине завершают ремонт дороги на улице Революционная
Роща "Три ратных поля России" появится в Прохоровском районе Белгородчины
Белгородские приставы взыскали 200 тысяч рублей со строительной организации
В Белгороде у Вечного огня загорелся венок
На Белгородчине боеприпасы обнаружены на огороде, возле магазина и ресторана
В Белгороде ликвидировали порыв канализационного коллектора
В Белгородской области от заражения COVID-19 скончались сразу три женщины
Белгородцы прочли поэму «Евгений Онегин» онлайн