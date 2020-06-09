На границе с Белгородской областью участились случаи ее незаконного пересечения со стороны Украины

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:23:48+03:00

Пограничники остановили гражданку соседнего государства, у которой при себе не оказалось даже документов

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В последнее время, в связи с закрытием основных пунктов пропуска на территории России в Белгородской области участились случаи нарушения государственной границы. Чаще всего нарушителями оказываются граждане Украины, которые пытаются незаконно попасть с территории Украины в Российскую Федерацию. Так, в последний день мая на направлении Лозовая Рудка (Россия) – Сотницкий Казачек (Украина) пограничники остановили гражданку Украины, у которой при себе не было даже документов.

Гражданка, 1996 года рождения, пыталась пешком попасть из Украины в Российскую Федерацию в обход установленных пунктов пропуска. В дальнейшем выяснилось, что эта же гражданка уже задерживалась пограничниками в начале апреля этого года за незаконное пересечение границы. Тогда ей так и не удалось посетить своих знакомых, украинку вернули к себе на родину.

В этот раз очередная попытка незаконного пересечения границы для задержанной может закончиться более драматично. Гражданка Украины, торопясь в гости, забыла взять с собой главное - документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU