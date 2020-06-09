2020-06-09T12:04:52+03:00
Общество

Пожарные Нового Оскола помогли освободить из западни кошку

Животное умудрилось застрять в оконной раме
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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В городе Новый Оскол пожарные помогли освободить кошку, которая застряла в оконной раме. В Службу спасения «112» обратилась встревоженная хозяйка животного. Она рассказала, что живет на втором этаже пятиэтажного дома. Ее кошка при попытке выпрыгнуть на улицу застряла в оконной раме. Хозяйке самостоятельно достать животное не удалось. И женщина, слыша жалобное мяуканье, позвонила специалистам чрезвычайного ведомства в надежде, что они смогут помочь.

На место «происшествия» прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №28. Они аккуратно извлекли из ловушки перепуганное животное и передали в руки счастливой хозяйке. Благодаря своевременным действиям спасателей животное не пострадало, а уж благодарность хозяйки и передать трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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