Пожарные Нового Оскола помогли освободить из западни кошку

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:04:52+03:00

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В городе Новый Оскол пожарные помогли освободить кошку, которая застряла в оконной раме. В Службу спасения «112» обратилась встревоженная хозяйка животного. Она рассказала, что живет на втором этаже пятиэтажного дома. Ее кошка при попытке выпрыгнуть на улицу застряла в оконной раме. Хозяйке самостоятельно достать животное не удалось. И женщина, слыша жалобное мяуканье, позвонила специалистам чрезвычайного ведомства в надежде, что они смогут помочь.

На место «происшествия» прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №28. Они аккуратно извлекли из ловушки перепуганное животное и передали в руки счастливой хозяйке. Благодаря своевременным действиям спасателей животное не пострадало, а уж благодарность хозяйки и передать трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU