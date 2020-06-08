8 Июнь 2020 2020-06-08T17:35:41+03:00

Донорская неделя, флешмобы и песни на балконах пройдут в Белгороде ко Дню России. Фото с сайта администрации города Белгорода

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Как сообщила администрация Белгорода, в городе празднование Дня России начнется с донорского марафона. Также к празднику пройдут флешмобы «Флаги России. 12 июня» и #ОкнаРоссии. Гимн России можно будет исполнить прямо на балконе.

Итак, все желающие смогут сдать кровь в Белгородской областной станции переливания крови. Торжественный подъем флага России планируется 10 июня у памятника Князю Владимиру.

В тот же день начнутся флешмобы «Флаги России. 12 июня» и #ОкнаРоссии. В первом случае российский триколор будет размещен в окнах, на балконах домов и в знаковых местах. Во втором флешмобе горожане смогут рисунок или поздравление разместить на окне, сфотографировать его и выложить в соцсети с хештегом #ОкнаРоссии.

Также с 10 по 12 июня пройдет хоровая акция «За семью, за Родину, за Россию». 12 июня жители областного центра исполнят гимн России с балконов или из окон своих домов.

ИСТОЧНИК KP.RU