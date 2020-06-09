В Белгородской области огонь погубил человека и бытовую технику
На прошлой неделе в Белгородской области случилось 8 пожаров. При этом огонь повредил не только строения и имущество, но и привел к гибели мужчины. Сообщение о пожаре на хуторе Веселый Прохоровского района поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу ранним утром 8 июня Яву. Соседи увидели, что в частном доме по улице Центральная из окон валит густой дым.
Зная, что в доме находится человек, неравнодушные соседи хотели войти в дом и помочь хозяину. Но из-за сильного задымления и высокой температуры не смогли попасть в помещение через разбитое окно.
К месту пожара незамедлительно были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части №30 и добровольная пожарная команда села Беленихино. Прибывшие к месту пожара огнеборцы вскрыли дверь. Войдя в дом, сотрудники МЧС обнаружили в комнате на полу, возле печи, погибшего мужчину 1957 года рождения.
Случился пожар и в жилом доме в поселке Новосадовый Белгородского района. В результате на кухне повреждена бытовая техника. Предполагаемая причина пожара –нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части.
В случае происшествия необходимо звонить по Единому телефону пожарных и спасателей 101 или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.
ИСТОЧНИК KP.RU