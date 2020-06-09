9 Июнь 2020 2020-06-09T09:18:54+03:00

В Белгородской области огонь погубил человека и бытовую технику. Фото Главного управления МЧС России по Белгородской области

На минувшей неделе в регионе произошло 8 возгораний в жилых помещениях

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На прошлой неделе в Белгородской области случилось 8 пожаров. При этом огонь повредил не только строения и имущество, но и привел к гибели мужчины. Сообщение о пожаре на хуторе Веселый Прохоровского района поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу ранним утром 8 июня Яву. Соседи увидели, что в частном доме по улице Центральная из окон валит густой дым.

Зная, что в доме находится человек, неравнодушные соседи хотели войти в дом и помочь хозяину. Но из-за сильного задымления и высокой температуры не смогли попасть в помещение через разбитое окно.

К месту пожара незамедлительно были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части №30 и добровольная пожарная команда села Беленихино. Прибывшие к месту пожара огнеборцы вскрыли дверь. Войдя в дом, сотрудники МЧС обнаружили в комнате на полу, возле печи, погибшего мужчину 1957 года рождения.

Случился пожар и в жилом доме в поселке Новосадовый Белгородского района. В результате на кухне повреждена бытовая техника. Предполагаемая причина пожара –нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части.

В случае происшествия необходимо звонить по Единому телефону пожарных и спасателей 101 или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU