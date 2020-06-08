Мер Белгорода занялся стрит-артом

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:58:12+03:00

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Мер Белгорода Юрий Галдун обратился к художникам, скульпторам и ко всем творческим жителям города на своей страницы в соцсети ВКонтакте. Он сообщил, что возникла идея рельефно оформить меловые каменистые склоны на улице Студенческой, недалеко от строящейся автомобильной развязки. Предполагается, что это будет стрит-арт. Предложения с пометкой «Конкурс_Мел» примут в управлении архитектуры и градостроительства администрации города до 10 июля. «Лучшее предложение реализуем в этом году с вашим непосредственным участием. Объект станет частью проекта по созданию на улицах города элементов стрит-арта, инсталляций, произведений художественного творчества», - написал Юрий Галдун.

ИСТОЧНИК KP.RU