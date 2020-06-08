2020-06-08T16:58:12+03:00
Общество

Мер Белгорода занялся стрит-артом

Градоначальник предложил рельефно оформить меловые каменистые склоны
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Мер Белгорода занялся стрит-артом. Фото со страницы Вконтакте Юрия ГалдунаМер Белгорода занялся стрит-артом. Фото со страницы Вконтакте Юрия Галдуна
Изменить размер текста:

Мер Белгорода Юрий Галдун обратился к художникам, скульпторам и ко всем творческим жителям города на своей страницы в соцсети ВКонтакте. Он сообщил, что возникла идея рельефно оформить меловые каменистые склоны на улице Студенческой, недалеко от строящейся автомобильной развязки. Предполагается, что это будет стрит-арт. Предложения с пометкой «Конкурс_Мел» примут в управлении архитектуры и градостроительства администрации города до 10 июля. «Лучшее предложение реализуем в этом году с вашим непосредственным участием. Объект станет частью проекта по созданию на улицах города элементов стрит-арта, инсталляций, произведений художественного творчества», - написал Юрий Галдун.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донорская неделя, флешмобы и песни на балконах пройдут в Белгороде ко Дню России
Мер Белгорода занялся стрит-артом
Капитальный ремонт идет в Новотаволжанской школе Шебекинского округа
Белгородский директор после вмешательства приставов выплатил своим работникам крупный долг по зарплате
Чиновник администрации Белгорода будет отвечать за получение взятки в крупном размере
Молодой белгородец погиб во время купания в пруду
Белгородцев ожидает 4-дневная рабочая неделя
Судебные приставы помогли белгородке вселиться в свой дом
В Белгородской области всего за несколько суток скончалось 8 тяжелобольных с COVID-19
В Губкине завершают ремонт дороги на улице Революционная
Роща "Три ратных поля России" появится в Прохоровском районе Белгородчины
Белгородские приставы взыскали 200 тысяч рублей со строительной организации
В Белгороде у Вечного огня загорелся венок
На Белгородчине боеприпасы обнаружены на огороде, возле магазина и ресторана
В Белгороде ликвидировали порыв канализационного коллектора
В Белгородской области от заражения COVID-19 скончались сразу три женщины
Белгородцы прочли поэму «Евгений Онегин» онлайн