Капитальный ремонт идет в Новотаволжанской школе Шебекинского округа

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:12:40+03:00

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В Шебекинском городском округе полным ходом идет ремонт школы. На сегодня сделан большой объем работ. Полностью заменены наружные сети инженерных коммуникаций, установлено новое уличное освещение. Закончены ремонтные работы во вновь образовавшейся школе искусств, где ранее были мастерские. Здание оборудовано системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией, в каждый кабинет проведен интернет.

Правое крыло здания полностью отремонтировано. Здесь установлены пластиковые стеклопакеты, отремонтированы учебные классы, коридоры и санузлы, заменены внутренние инженерные сети, электрическое оборудование. Капитально отремонтировано помещение школьной столовой, заменено оборудование пищеблока. На сегодняшний день уже начали завозить постепенно мебель в кабинеты, сообщает пресс-служба администрации округа.

В левом крыле здания на сегодняшний день демонтированы полы и стены, произведена замена окон. Начались работы по штукатурке стен и утеплению фасада. По благоустройству сделаны дорожки, частично площадка и отмостка вокруг здания.

ИСТОЧНИК KP.RU