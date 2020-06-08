Белгородский директор после вмешательства приставов выплатил своим работникам крупный долг по зарплате

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:13:26+03:00

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После вмешательства белгородских приставов директор одного из предприятий области, занимающейся торговлей книгами, вынужден был выплатить 2 миллиона 328 тысяч долга по зарплате своим сотрудникам.

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области в отношении должника применили комплекс мер принудительного исполнения. Директора-должника предупредили об уголовной ответственности, если он не исполнит решение суда. Также судебные приставы наложили арест на имущество (товар), которое принадлежало должнику. Часть арестованного имущества после проведения оценки, уже была передана на принудительную реализацию.

После всех этих мер должник все же нашел финансовые возможности и погасил долги перед бывшими работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU