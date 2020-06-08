2020-06-08T13:47:28+03:00
Общество

Чиновник администрации Белгорода будет отвечать за получение взятки в крупном размере

От двух предпринимателей чиновник департамента экономического развития получил в общей сумме более 300 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Чиновник администрации Белгорода будет отвечать за получение взятки в крупном размере.Чиновник администрации Белгорода будет отвечать за получение взятки в крупном размере.Фото: "КП" Архив
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Заместитель начальника отдела торговли управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации Белгорода будет отвечать на получение взятки в крупном размере. В общей сложности чиновник получил от предпринимателей более 300 тысяч рублей.

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета Российской Федерации по материалам, поступившим из ОБЭП и ПК УМВД России по Белгородской области, возбудил уголовное дело в отношении взяточника. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере, за незаконное бездействие).

Во время следствия было установлено, что в мае-октябре прошлого года, непосредственно в здании администрации Белгорода, подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме не менее 200 тысяч рублей. Взамен от чиновника требовалось оставить без внимания протокол об административном правонарушении, совершенном предпринимателем. В это же время от другого предпринимателя чиновник мэрии получил взятку в сумме 120 тысяч рублей, а взамен должен был поспособствовать тому, чтобы предпринимателя не привлекли к административной ответственности.

Следствие предъявило чиновнику обвинение в получении взяток и обвиняемого заключили под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, в ходе которых должно быть установлены все обстоятельства преступной деятельности должностного лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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