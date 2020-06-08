Чиновник администрации Белгорода будет отвечать за получение взятки в крупном размере
Заместитель начальника отдела торговли управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации Белгорода будет отвечать на получение взятки в крупном размере. В общей сложности чиновник получил от предпринимателей более 300 тысяч рублей.
Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета Российской Федерации по материалам, поступившим из ОБЭП и ПК УМВД России по Белгородской области, возбудил уголовное дело в отношении взяточника. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере, за незаконное бездействие).
Во время следствия было установлено, что в мае-октябре прошлого года, непосредственно в здании администрации Белгорода, подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме не менее 200 тысяч рублей. Взамен от чиновника требовалось оставить без внимания протокол об административном правонарушении, совершенном предпринимателем. В это же время от другого предпринимателя чиновник мэрии получил взятку в сумме 120 тысяч рублей, а взамен должен был поспособствовать тому, чтобы предпринимателя не привлекли к административной ответственности.
Следствие предъявило чиновнику обвинение в получении взяток и обвиняемого заключили под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, в ходе которых должно быть установлены все обстоятельства преступной деятельности должностного лица.
ИСТОЧНИК KP.RU