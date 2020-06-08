Молодой белгородец погиб во время купания в пруду

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:44:46+03:00

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Трагедия разыгралась на водоеме в селе Мальценка Корочанского района. Компания молодых людей отдыхала на берегу пруда в не предназначенном для купания месте. Один из отдыхающих – мужчина 1988 года рождения – решил искупаться и отправился к воде, чтобы переплыть на другой берег. Спустя некоторое время друзья потеряли молодого человека из виду, а затем, когда не смогли его обнаружить, сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Тело мужчины извлекли из пруда водолазы поисково-спасательной службы Белгородской области. В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства гибели.

Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области напоминает, что элементарные правила соблюдения безопасности на воде могут предотвратить трагедию. В целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах в летний период, инспекторы ведомства регулярно проводят профилактические рейды и напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при посещении водоемов и бдительного присмотра за детьми. Но не все следуют рекомендациям инспекторов ГИМС и происшествия на воде все же, увы, случаются.

ИСТОЧНИК KP.RU