Белгородцев ожидает 4-дневная рабочая неделя
Только четыре дня на этой неделе проведут на работе белгородцы. В Роструде россиянам напомнили, что они отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России
Белгородцы будут трудиться с 8 по 11 июня. Рабочий день в четверг, 11 июня, будет сокращен на один час, так как является предпраздничным. Отметим,удлиненные выходные не скажутся на размере зарплаты граждан.
Напомним, что нерабочим днем объявлен и 24 июня. На этот день запланировано проведение отложенного из-за коронавируса парада Победы. Но вторник, 23 июня, предпраздничным днем считаться не будет, и его сокращать не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU