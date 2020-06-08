Белгородцев ожидает 4-дневная рабочая неделя

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:13:13+03:00

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Только четыре дня на этой неделе проведут на работе белгородцы. В Роструде россиянам напомнили, что они отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России

Белгородцы будут трудиться с 8 по 11 июня. Рабочий день в четверг, 11 июня, будет сокращен на один час, так как является предпраздничным. Отметим,удлиненные выходные не скажутся на размере зарплаты граждан.

Напомним, что нерабочим днем объявлен и 24 июня. На этот день запланировано проведение отложенного из-за коронавируса парада Победы. Но вторник, 23 июня, предпраздничным днем считаться не будет, и его сокращать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU