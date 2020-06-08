Судебные приставы помогли белгородке вселиться в свой дом
Судебные приставы Новооскольского районного отделения УФССП России по Белгородской области помогли женщине вселится в дом. Бывший супруг никак не хотел пускать ее на свою половину дома.
Бывшие супруги в судебном порядке решали спор о проживании в жилом доме, где у каждого из них была доля в праве собственности. Мужчина после развода препятствовал проживанию своей бывший жены. Суд принял решение о вселении и обязал бывшего мужа не чинить препятствий.
Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, установил должнику срок для добровольного исполнения и разъяснил последствия несвоевременного выполнения требований исполнительного документа.
Ключи от дома мужчина передал бывшей супруге под контролем судебных приставов, в присутствии понятых.
ИСТОЧНИК KP.RU