Судебные приставы помогли белгородке вселиться в свой дом

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:12:51+03:00

Бывший супруг никак не хотел пускать жену на свою половину дома

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Судебные приставы Новооскольского районного отделения УФССП России по Белгородской области помогли женщине вселится в дом. Бывший супруг никак не хотел пускать ее на свою половину дома.

Бывшие супруги в судебном порядке решали спор о проживании в жилом доме, где у каждого из них была доля в праве собственности. Мужчина после развода препятствовал проживанию своей бывший жены. Суд принял решение о вселении и обязал бывшего мужа не чинить препятствий.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, установил должнику срок для добровольного исполнения и разъяснил последствия несвоевременного выполнения требований исполнительного документа.

Ключи от дома мужчина передал бывшей супруге под контролем судебных приставов, в присутствии понятых.

ИСТОЧНИК KP.RU